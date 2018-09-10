Житель Луганской области приехал в Москву, подрался с Жириновским, заявил на него в полицию

Насыщенная поездка получилась.

Гражданин Украины обратился в полицию с заявлением на лидера ЛДПР Владимира Жириновского после драки с ним на несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«9 сентября 38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением о том, что около 14:00 мск на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу», - сказал собеседник агентства. По словам источника, украинец приехал в Москву в день инцидента - 9 сентября - и остановился в хостеле.

По заявлению полиция проводит проверку.

В воскресенье на Пушкинской площади прошла несогласованная властями акция против пенсионных изменений. Жириновский пришел на акцию и призвал не нарушать закон, использовать для изменения пенсионного законопроекта не улицу, а парламент. Однако митингующие стали выкрикивать оскорбления. Кто-то кинул в Жириновского ботинками, после чего тот вступил со своим обидчиком в драку.

Как уточняет РИА «Новости» подрался с Жириновским житель Луганской области. Оккупированной ее части или освобожденной – не уточняется.