Российские металлотрейдеры арестованного гендиректора ИСД перешли под контроль Курченко

Российские трейдеры продукции «Индустриального союза Донбасса» (ИСД) — Ревякинский меткомбинат (РМК) и «Ставсталь» — перешли под управление «Газ-Альянса», который связывают с Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

По информации Коммерсанта, «Газ-Альянс» взял активы на «ответственное хранение» после ареста совладельца ИСД Олега Мкртчана. Сырье для РМК пойдет из ДНР, где структуры Курченко управляют «национализированными» боевиками ОРДЛО металлургическими и угольными предприятиями.

Нижегородское ООО «Компания «Газ-Альянс», бенефициаром которого считается Сергей Курченко, получило в управление активы трейдинговой «Русской горно-металлургической компании» (РГМК), ООО «Ревякинский металлургический комбинат» (РМК, Тульская область, 500 тыс. т проката в год) и «Ставсталь» в Невинномысске (Ставропольский край, 350 тыс. т арматуры в год).

Это произошло после ареста в феврале в Москве совладельца и гендиректора ИСД Олега Мкртчана, обвиняемого в краже выданных ИСД кредитов Внешэкономбанка. Бизнесмен вину не признает.

В постановлении Басманного райсуда Москвы, говорится, что Олег Мкртчан — «фактический собственник» компании «РГМК-Юг», на чье имущество накладывается арест. Постановления с такими формулировками выданы и по другим активам РГМК. Дело ведет следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета России полковник Руслан Миниахметов, следует из материалов.

Именно Миниахметов в середине августа выбрал «Газ-Альянс» для «ответственного хранения» арестованного имущества, приписываемого Олегу Мкртчану, приказав «поддерживать бесперебойную работу предприятий», говорится в документах.

РГМК была трейдером ИСД и до осени 2015 года контролировалась Украинской ГМК (акционеры из ИСД). На пике в 2013 году выручка РГМК достигала 31,58 млрд. руб., в 2016 году — 16 млрд. руб. В 2016 году компания выкупила имущество обанкротившегося Ревякинского завода. На его базе создан РМК, выкупивший осенью 2017 года «Ставсталь», находящуюся в процессе банкротства.

Формально Олег Мкртчан давно не имеет долей в этих активах.