Погибший в Киеве израильтянин не является инструктором Нацгвардии

Обнаруженный в понедельник в Киеве мертвым иностранец не является инструктором Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе формирования.

«Это не наш инструктор», – отметил собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том что погибший является инструктором НГ.

Ранее в соцсетях появилась информация от том, что в одной из столичных квартир обнаружен застреленным гражданин Израиля, боец спецотряда и инструктор НГУ Бари Боннен.

Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Киева, погибший 1982 г.р. гражданин другого государства, является инструктором НГУ. На месте происшествия изъят стартовый пистолет, переделанный в травматический и редакционное удостоверение одного из украинских Интернет-ресурсов на имя погибшего.

Медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

«По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение», – сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – «самоубийство».