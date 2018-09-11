Хоть льготы с неба: Путин боится, что без пенсионных поблажек крымчане еще больше разочаруются в РФ

Старикам, продавшим душу за российские пенсии, уже все равно, но подрастает новое поколение ветеранов.

В подконтрольном России «парламента Крыма» предлагают оставить льготы будущим крымским пенсионерам по «старому» пенсионному возрасту. По мнению авторов инициативы, это должно стать поддержкой крымчанам в условиях увеличения возраста выхода на пенсию в рамках российской пенсионной реформы, сообщает Крым.Реалии.

«Законопроект» о сохранении с 1 января 2019 года региональных мер социальной поддержки крымчан инициировал «спикер парламента Крыма» Владимир Константинов. Такая поддержка предусмотрена для крымчан при достижении 55 лет – женщинами и 60 лет – мужчинами в связи с продлением им возраста выхода на пенсию. Кроме самого Константинова подписи под документом поставили еще девять «парламентариев-«единороссов».

Авторы сообщают, что «законопроект» был разработан по поручению президента России Владимира Путина в связи с решением смягчить новую пенсионную систему. Поэтому его можно расценивать как ответ на массовые акции протеста против пенсионной реформы, захлестнувшие Крым и соседнюю Россию.

Константинов выразил надежду, что проект крымского «закона» оперативно поддержит депутатский корпус на заседании «парламента» 19 сентября.

Как указано в документе, в следующем году на пенсию предстоит выйти порядка 34 тысячам крымчан, которые имеют право на ряд льгот. Эти льготы крымские депутаты предлагают сохранить и для тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, согласно российской пенсионной реформе, но кому исполнилось 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Среди таковых названы право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах полуострова без ограничения количества поездок и право на первоочередное обслуживание в учреждениях социальной защиты населения и бесплатные услуги социального обслуживания на дому.

Крымским пенсионерам, имеющим статус «ветерана труда», «ветерана труда Крыма» и «ветерана военной службы» ежемесячно положены выплаты в 500 рублей, право на бесплатный проезд в общественном транспорте, преимущественное право на установку квартирных телефонов и на вступление в жилищно-строительные кооперативы.

Также пенсионные льготы предусмотрены для медицинских, педагогических и библиотечных работников, которые проработали в сельской местности не менее трех лет и продолжают проживать в селе после выхода на пенсию. Они имеют право бесплатно пользоваться жильем с отоплением и освещением, но «в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг».

И наконец – компенсация расходов на оплату взноса на капремонт от 50 до 100% полагается собственникам жилья в возрасте 70 и 80 лет.