Всі акредитовані Фондом держмайна «прокладки», які надають доступ до даних з оцінкою нерухомості, мають один програмний код

Сукупними зусиллями ці «прокладки» заробляють з липня 1 млн гривень за добу.

Усі чотири електронні майданчики, через які оцінювачі та нотаріуси від липня входять в Єдину базу даних звітів про оцінку, технічно пов’язані між собою – сайти працюють на одному й тому ж програмному коді. А програмний захист бази замовили ще до угоди про її розробку.

Про це написала Леся Іванова у «Бігус.інфо», повідомляють Наші гроші.

У пов’язаності майданчиків можна переконатися, переглянувши коди сторінок «Оцінка.Онлайн», «Експрес Оцінка», «Професійна Оцінка» та «Реєстр Оцінки»: коди збігаються практично повністю, крім дюжини символів на початку.

Через ці майданчики з липня здійснюється платний вхід до Єдиної бази даних звітів про оцінку та їх використання, який раніше був безкоштовним і не мав приватних посередників. Плата за доступ складає 510 грн. за спробу, а ці гроші потім враховуються в ціну послуг оцінювача та нотаріуса для всіх продавців оподаткованої нерухомості в Україні.

За даними ІТ-фахівця, розробника системи «Prozorro» Володимира Фльонца, однакові програмні коди сайті у всіх майданчиків можуть свідчити про те, що жодна з компаній не має виключного права на цей код. Вони лише отримали ліцензію на його використання у невідомого власника, у якого відповідне програмне забезпечення виявилося заздалегідь готовим.

Крім того, про проведену заздалегідь роботу з введення платних майданчиків-посередників свідчить ще один факт. Комплексну систему захисту інформації для електронного майданчика «Оцінка.Онлайн», який першим почав викачувати з громадян гроші за доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку, розробляло ТОВ «Інфосейф ІТ». Замовило фірмі розробку системи захисту ПП «Ві Ай Пі департамент». Сталося це 16 квітня 2018 року – на два дні до підписання ФДМУ угоди з ТОВ «НВП «Медирент» на розробку і впровадження самої Єдиної бази. За цією угодою, лише через місяць – 15 травня, ФДМУ з Держспецзв’язку затвердили Порядок авторизації майданчиків, в якому й прописали КСЗІ як одну із першочергових вимог для авторизації.

Само «Інфосейт ІТ» через свого керівника Віктора Жору та адресу пов’язане з «Медирент». Також «Інфосейт ІТ» працювало на субпідряді у «Медирент» при модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

Наразі ФДМУ акредитував у якості посередників чотири пов’язаних між собою приватні майданчики. Щоденно вони знімають комісійні у розмірі близько 1 млн грн.

Як повідомляють «Наші гроші», членом наглядової ради ТОВ «НВП «Медирент», згідно даних «Prozorro», є Юрій Хандрос, колишній помічник Станіслава Довгого, коли той був нардепом. Станіслав Довгий – батько нардепа Олеся Довгого («Воля народу»). Також Хандрос – нинішній партнер Тараса Довгого та дружини іншого нардепа від «Волі народу» Максима Микитася Наталії по фірмі «Ексімгруп лімітед».

За даними системи Youcontrol, Хандрос реєструвався власником ТОВ «Софткей Україна», яким зараз володіють Анатолій та Дмитро Зараховичі. Також Хандрос реєструвався власником ТОВ «Інфосейф», власником якої також реєструвався Дмитро Зарахович. Через платіжний сервіс Зараховичів «UAPay» перераховуються гроші за оплату витягів із реєстрів Мін’юсту, і, як повідомляли «Наші гроші», підтримка реєстру речових прав подорожчала у 1,5 рази. Ще одна компанія Зараховичів «Ес ай центр» фігурує в кримінальному провадженні щодо розтрати грошей на реєстрах у Мін’юсті.

Нагадаємо, співзасновником одного з електронний майданчиків, які забезпечують доступ до Єдиної бази оцінки, є син екс-очільника КМДА Анатолія Голубченка – Артем Голубченко. Анатолій Голубченко та Олесь Довгий були заступниками мера Києва Леоніда Черновецького.

Крім того «НВП «Медирент» також є фігурантом кримінального провадження про розтрати в Міністерстві юстиції та ПАТ «Укртрансгаз».