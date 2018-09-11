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Саморозпуск «Самопомочі»: фракція цієї політсили у Київраді вирішила припинити свою діяльність
Фракція «Об'єднання «Самопоміч» у Київській міській раді ухвалила рішення про припинення своєї діяльності та розпуск, заявив голова фракції Сергій Гусовський.
«Фракція вирішила: розпустити депутатську фракцію «Об'єднання «Самопоміч» у Київській міській раді VIII скликання та припинити її діяльність», - зачитав С. Гусовський текст рішення фракції на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна у вівторок.