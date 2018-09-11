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«В пошуках оптимального формату сегрегаціі»: ФК «Інгулець» пояснив, чому на стадіоні з’явилася «альтернативна» гостьова клітка (фото)
Футбольний клуб «Інгулець» (перша ліга, смт. Петрове, Кіровоградська область) набув популярності далеко за межами свого регіону.
Учора ФК зробив таку заяву:
«Футбольний клуб «Інгулець» не приховує здивування від реакції громадськості на публікацію в електронних ЗМІ фотографії 9-го сектора стадіону «Інгулець» в смт. Петрове. Аби уникнути пересудів поспішаємо пролити світло щодо причин, які спонукали наш клуб облаштувати цей сектор з максимально-можливими допусками в частині забезпечення безпеки.
(«9-й сектор», фото sportarena)
Інтернет ЗМІ напередодні розтиражували фотографії 9-го сектору, огородженого по периметру металевими гратами. Інформуємо, що питання забезпечення безпеки під час проведення матчів Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів професіональної футбольної ліги України, є для нашого клубу головними. В рамках існуючого Законодавства можливості силових структур в чаші стадіону під час проведення матчів професіональних команд дещо обмежені. Головне навантаження лягає на плечі стюардів і служби безпеки стадіону. Бажаючи мінімізувати ризики та упередити виникнення конфліктних ситуацій, наш клуб поки знаходиться в пошуках найбільш оптимального формату сегрегаціі уболівальників, створення максимально комфортних умов для перегляду матчу усіма без винятку глядачами.
Ми щиро раді приїзду в наш населений пункт уболівальників з різних куточків країни. Їх розміщення нашим клубом здійснюється в гостьовому «Секторі 1» стадіону ФК «Інгулець».
«Сектор 9» стадіону ФК «Інгулець» розглядається нами як альтернативний для тих груп уболівальників, поведінка яких «до і під час поєдинку» буде виходити за рамки суспільних норм і моралі. З нульовою толерантністю наш клуб реагує на використання усіляких піротехнічних засобів, вигукування гасел, що ганьблять честь і гідність людей різного віросповідання, кольору шкіри і расової приналежності. Ми говоримо рішуче «ні» проявам расизму, дискримінації, ксенофобії і іншим нетерпимостям на трибунах стадіону в смт. Петрове.
Так, готові визнати, що естетично «Сектор 9» на сьогодні, можливо, виглядає не до кінця допрацьованим. Розуміємо це, і приймаємо обґрунтовану критику з цього приводу. Намагатимемося в стислі терміни видозмінити його вигляд, гармонізувати, зробивши більш комфортабельним і затишним для наших дорогих гостей з різних куточків України.
З повагою та надією на розуміння, ФК «Інгулець» (Петрове)».
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