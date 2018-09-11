«Тітушки» залили ртуттю ректорат Одеського медуніверситету

Про це на прес-конференції у Києві заявила в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Ситуація щодо обрання ректора в Одеському медичному університеті значно гірша, ніж у НМУ ім. Богомольця. Там колишній ректорат найняв місцевих «тітушок». Вчора заливали ректорат ртуттю, щоб ніхто не зміг зайти... Важко уявити, скільки коштів проходить через їхні кишені, якщо вони так тримаються своїх посад. Бо якщо ректор має повагу до себе, то пішли б спокійно і співпрацювали із судами. А вони поводяться як мафія», - сказала очільниця МОЗ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, 17 липня в.о. глави МОЗ Уляна Супрун звільнила ректора Одеського медуніверситету Запорожана за порушення статуту та умов контракту. Новопризначений керівник Одеського медуніверситету Костянтин Аймедов 20 липня розпочав виконання обов'язків всупереч протидії групи представників оточення екс-ректора Запорожана. Натомість суд поновив Запорожана на посаді. Також суд зупинив дію наказу МОЗ про призначення Аймедова в.о. ректора.

6 вересня Державна аудиторська служба України оприлюднила результати ревізії фінансово-господарської діяльності Одеського національного медичного університету, в яких йдеться, що упродовж останніх трьох років у виші вчинено порушень обсягом на 27 мільйонів гривень.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Національний медичний університет ім. Богомольця та Одеський національний медичний університеті є найкорумпованішими серед медичних вишів України.