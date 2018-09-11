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Задержан самопровозглашенный «зампредседателя Севастопольской горгосадминистрации»
Крымские управления Службы безопасности Украины и прокуратуры на основании судебного решения задержали Олега Кизименко, который после оккупации Крыма Россией объявил себя «заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации», сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ в подрывной деятельности против Украины», - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети «Фейсбук» во вторник вечером.