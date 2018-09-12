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Росіянин-настоятель самобуду УПЦ (МП) біля Десятинки пригрозив родовим прокляттям директорці Нацмузею історії

Листа із погрозами отримала генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська. Його жінці надіслав настоятель храму-самобуду УПЦ (МП) на руїнах Десятинної церкви Гедеон (Харон).


У листі священнослужитель погрожує, що жінка може накликати на себе та своїх нащадків родове прокляття до 7 покоління, повідомляє Історична правда.

Настоятель незаконно зведеного храму називає дії НМІУ «антирелігійною пропагандою» та «переслідуванням монастиря єдиної канонічної Православної Церкви в Україні».

Лист, підписаний Гедеоном (Хароном), Тетяна Сосновська опублікувала у себе на Фейсбуці.

20 вересня відбудеться останнє засідання Окружного адмінстративного суду міста Києва, на якому можуть скасувати свідоцтво про право власності на самопроголошений монастир УПЦ (МП) біля Національного музею історії України.

Як нагадує РІСУ, конфлікт навколо храму УПЦ (МП), зведеного на руїнах Десятинної церкви, загострився взимку 2018 року, після акції київських архітекторів. Священнослужителі УПЦ (МП) збудовали церкву без необхідної дозвільної документації. Вони спочатку встановили тимчасовий намет для Великодніх Богослужінь на території Національного заповідника, потім його трансформували в дерев'яну каплицю. Ще за якийсь час каплицю добудували, перетворивши на капітальну споруду з бетонним фундаментом.

На місці Десятинки діє православна громада, монастир не зареєстровано ні в органах державної влади, ні в УПЦ (МП).

Сам намісник, нині єпископ Макарівський Гедеон (Харон), має російський паспорт, елітні автівки та столичну нерухомість. Нещодавно в мережі було опубліковане відео, де єпископ Гедеон на проповіді розповідав про «громадянську війну в Україні» та «єдиний руський народ».


"ОБКОМ"

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12 Сентября 2018 13:41

 

 

Євросоюз планує скасувати переведення годинників на «літній» і «зимовий» час. Як Ви вважаєте, слід Україні теж скасувати це переведення стрілок?

Так (104)

Ні (27)

Треба спочатку зробити як у ЄС – опитати наших громадян (8)

Важко сказати (3)

Мене ця «проблема» не хвилює (10)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 