В «ДНР» выдали за «агента СБУ», ликвидировавшего Захарченко, человека, который с прошлого года находится в «народных» застенках (фото)

Александра Погорелова боевики схватили на блокпосту еще в ноябре 2017 года.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Facebook, приводя фотографии пропавшего почти год назад человека, которого теперь пытаются выдать за агента СБУ, уничтожившего главаря «ДНР» Захарченко:

«По всем пропагандистским росСМИ разгоняют очередное видео, на котором Погорелов рассказывает, как он работал на СБУ, получал бомбы, устанавливал их в ресторанах и кафе. Казалось бы, вот он - коварный агент. Заговор раскрыт!

Правда, есть одна маленькая деталь. В «Гугле» за 5 минут находится имя Александра Погорелова, которого боевики ДНР схватили на блокпосту в Еленовке еще в ноябре 2017 года. То есть, почти за год до убийства Захарченко. Тогда сестра Погорелова во всех соцсетях давала объявление о том, что он пропал в Еленовке и не выходит на связь.

И вот теперь, спустя две недели после убийства Захарченко, бедолагу извлекли из подвала и заставили признаваться, что он страшный террорист, который закладывал взрывчатку.

Это еще круче, чем британская история со шпионами-геями. Впрочем, иначе и быть не могло. Если в Британию отправляют таких дегенератов, то остается только догадываться, какие работают в Донецке. Эти даже «Гуглом» не умеют пользоваться, чтобы выбрать на роль «террориста» кого-то не засвеченного год назад.

Но если серьезно - ничего смешного, конечно, нет. В ДНР хоть и идиоты, но человека истязают они вполне реального. Чем он на самом деле провинился - не ясно. Но теперь из него выбьют нужные признания, так же, как выбили их недавно из журналиста Станислава Асеева, который тоже признавался на видео, что работал на спецслужбы. Хорошо, хоть его не догадались обвинить в организации убийства Захарченко».