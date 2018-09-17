 

24 сентября

14:08

Суд визнав Луценка персонажем безкоштовної реклами

10:53

Запасы газа в подземных хранилищах достигли почти 16 млрд «кубов»

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців

23 сентября

09:53

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого було скоєно замах, прийшов до тями

08:30

Доба ООС: без втрат

22 сентября

11:27

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців Об'єднаних сил

21 сентября

14:29

У ГПУ підтвердили, що отримали від САП подання на Мосійчука

13:25

Умер экс-премьер Виталий Масол

12:55

Полтавская битва закончилась окончательным разгромом Мамая

12:46

Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

12:22

Очільник САП каже, що Луценко хотів його звільнити через двох п’яних СБУшників і одного пильного таксиста

12:04

Україна надіслала РФ ноту про припинення «дружби»

11:56

Холодницкий попробует еще раз лишить неприкосновенности «радикала» Мосийчука?

10:24

Порошенко подал в суд на BBC

09:15

Без паспорту до раю не пускають: Верховний Cуд дозволив видавати паспорти старого зразка на вимогу вірян УПЦ МП

08:57

Боевик Ходаковский собрался на «выборы» в ОРДО - но его не выпустили из России

08:16

Добa ООС: втрат немає

20 сентября

21:44

СБУ рассказала о причине обысков в «Буковеле»

20:07

НАБУ оприлюднило переписку міністра Омеляна

19:14

НАБУ получило доступ к документам в рамках расследования злоупотреблений НКРЭКУ в пользу Ахметова

18:58

Європарламенту остогидло блокування Росією суден в Азовському морі

18:47

Суд відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця – МОЗ готує апеляцію

18:37

Нацсовет по ТВ проверит NewsOne, выпускающего в эфир Пиховшека, «Червонца», «Допу» и прочий сброд

18:11

ГПУ вирішила розібратися: помилково чи ні Росії видали Тимура Тумгоєва

17:50

СБУ обыскивает «Буковель»

17:29

Центрвиборчком оновлено

17:18

Угорщина погрожує Україні через паспортний скандал

14:58

Суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно

14:11

У «справі Онищенка» зник айфон

В «ДНР» выдали за «агента СБУ», ликвидировавшего Захарченко, человека, который с прошлого года находится в «народных» застенках (фото)

Александра Погорелова боевики схватили на блокпосту еще в ноябре 2017 года.


Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Facebook, приводя фотографии пропавшего почти год назад человека, которого теперь пытаются выдать за агента СБУ, уничтожившего главаря «ДНР» Захарченко:

«По всем пропагандистским росСМИ разгоняют очередное видео, на котором Погорелов рассказывает, как он работал на СБУ, получал бомбы, устанавливал их в ресторанах и кафе. Казалось бы, вот он - коварный агент. Заговор раскрыт!

Правда, есть одна маленькая деталь. В «Гугле» за 5 минут находится имя Александра Погорелова, которого боевики ДНР схватили на блокпосту в Еленовке еще в ноябре 2017 года. То есть, почти за год до убийства Захарченко. Тогда сестра Погорелова во всех соцсетях давала объявление о том, что он пропал в Еленовке и не выходит на связь.

И вот теперь, спустя две недели после убийства Захарченко, бедолагу извлекли из подвала и заставили признаваться, что он страшный террорист, который закладывал взрывчатку.

Это еще круче, чем британская история со шпионами-геями. Впрочем, иначе и быть не могло. Если в Британию отправляют таких дегенератов, то остается только догадываться, какие работают в Донецке. Эти даже «Гуглом» не умеют пользоваться, чтобы выбрать на роль «террориста» кого-то не засвеченного год назад.

Но если серьезно - ничего смешного, конечно, нет. В ДНР хоть и идиоты, но человека истязают они вполне реального. Чем он на самом деле провинился - не ясно. Но теперь из него выбьют нужные признания, так же, как выбили их недавно из журналиста Станислава Асеева, который тоже признавался на видео, что работал на спецслужбы. Хорошо, хоть его не догадались обвинить в организации убийства Захарченко».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

17 Сентября 2018 20:55

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (1)

Генеральна прокуратура (3)

Національне антикорупційне бюро (12)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0)

Служба безпеки України (8)

Головна військова прокуратура (1)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 