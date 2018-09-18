Доба ОСС: вогнева активність знижується, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 18 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 17 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до зниження вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Лебединське. Опорні пункти наших військ біля Павлополя противник також обстріляв із міномету 120-го калібру.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще одного поранено.

Від початку поточної доби противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку, де ворог обстріляв наші опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське та Водяне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».