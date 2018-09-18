Минобороны России еще не заявило, что российский военный самолет у побережья Сирии сбили украинской ракетой

Впрочем, еще не вечер: года через 4, как это было вчера, Минобороны РФ вполне может поднять со дня Средиземного моря кусок ракеты и объявить ее «украинской», которую «киевская хунта» специально продала сирийским ПВО, чтобы те сбивали самолеты своих российских союзников.

В понедельник, 17 сентября, поздно вечером над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии исчез самолет Ил-20 Минобороны России, на борту которого находились 14 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия», - заявили в МО РФ.

«Примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь», который находится в том же районе», - говорится в сообщении.

В то же время американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в правительстве США, знакомые с ситуацией, сообщает, что российский Ил-20 был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отбить ракетный обстрел со стороны Израиля.