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У «справі Онищенка» зник айфон

Парубій вигадав, як і президенту рибку з’їсти, і самому за грати не сісти

Спікер ВР зареєстрував учора проект закону про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», яким пропонується «роздути» склад Центрвиборчкому до 17 осіб. А що робити?!..


Про закону розміщено на сайті Верховної Ради.

Як відомо, Рада призначає на посаду та припиняє повноваження членів ЦВКї за поданням президента України, в якому повинні враховуватися пропозиції депутатських фракцій і груп ВР.

Склад ЦВК - 15 осіб, з яких тільки у двох членів ще не завершився термін повноважень. Президент Порошенко запропонував 14 кандидатів, але в Раді вважають, що представництво фракцій і груп в цьому списку обмежено. Разом з тим, пролунали пропозиції (в тому числі із боку спікера Парубія) звільнити весь діючий склад ЦВК. Але у цьому випадку виникає дуже неприємна колізія, у першу чергу - саме для Парубія (див. про це В БПП спікеру Парубію нагадали, що навіть із щирого бажання дoгодити президенту не можна порушувати законодавство).

Але, як бачимо, Парубій виплутався: хай буде 17 членів ЦВК, а не 15. Ну хоч не 117… А на двох зайвих членів завжди у бюджеті держави гроші знайдуться.


"ОБКОМ"

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18 Сентября 2018 10:39

 

 

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