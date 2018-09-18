Луценко нарешті спромігся внести до Ради подання на трьох нардепів

Це «опоблоківці» О. Вілкул, С. Дунаєв і Д. Колесніков.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на нардепів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колеснікова. Про це Луценко повідомив у своєму Facebook.

Нагадаємо, що Луценко ще у червні обіцяв внести до Ради подання на 4 нардепів до кінця серпня (йшлося про Вілкула, Колеснікова, Дунаєва, а також Олександра Пономарьова).

«Я обов'язково внесу подання на згаданих чотирьох народних депутатів знову до Верховної Ради України. Але з огляду на те, що ваш термін роботи, шановні колеги, добігає кінця перед літніми канікулами, я змушений це зробити лише наприкінці серпня», – обіцяв Луценко депутатам 21 червня.