Суд не дозволив підлеглим Луценка провести «всеохоплююче» слідство відносно SMS-повідомлень журналістки Седлецької

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (1) Генеральна прокуратура (3) Національне антикорупційне бюро (12) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0) Служба безпеки України (8) Головна військова прокуратура (1) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ