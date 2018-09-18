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Суд не дозволив підлеглим Луценка провести «всеохоплююче» слідство відносно SMS-повідомлень журналістки Седлецької
Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу журналістки «Радіо Свобода» Наталки Седлецької на ухвалу Печерського суду, згідно з якою Генпрокуратурі надали дозвіл отримати дані із телефону журналістки за 1,5 роки.
Суд скасував цю ухвалу і постановив опублікувати нову, яка надасть ГПУ доступ до меншого обсягу даних із телефону Седлецької, повідомляє «Радіо Свобода».
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