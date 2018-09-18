У Маріуполі «ополченця» з Уралу засуджено до 10 років

Черговий росіянин вирішив трохи заробити на війні з Україною - і отримав.

Прес-служба прокуратури Донецької області повідомляє:

«Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполь визнав уродженця Свердловської області Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 332-1 (незаконне переплавлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

У лютому 2017 року колишній російський військовослужбовець, втомившись від безгрошів’я, вирішив скористатись своїми військовими навичками та направився на окуповану РФ територію Донецької області, де вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» для участі у військових діях проти Збройних Сил України.

Оминаючи контрольні пункти в’їзду-виїзду, які контролюються Україною, росіянин незаконно перетнув державний кордон України та приїхав до Донецька, де одразу прибув до військкомату «ДНР». Його зарахували до «5-ї Окремої мотострілецької бригади «Оплот» Міністерства оборони «ДНР» на посаду стрілка та видали вогнепальну зброю і боєприпаси. Найманець підписав контракт, у якому було узгоджено грошову виплату за службу на бойовиків. З лютого по березень 2017 року чоловік брав участь у збройному протистоянні із ЗСУ на стороні «ДНР».

У квітні 2017 року бойовика зі зброєю було затримано українськими військовослужбовцями та передано до правоохоронних органів. Під час досудового розслідування за клопотанням прокуратури Донецької області росіянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд визнав російського найманця винним в інкримінованих злочинах та засудив до 10 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна».