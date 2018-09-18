Натюрморт «Петушиное филе по-донецки»: уничтоженный главарь «ДНР» оказался «академиком наук и искусств» из Санкт-Петербурга

«Культурная столица» РФ внесла свой вклад в «народную культуру» ОРДО. И не исключено, что бывший торговец курятиной Захарченко пришел в кабак «Сепар» закончить натюрморт масляной вилкой.

Пропагандисты «ДНР» (сайт dnr-online и т.п.) распространяют информацию о том, что ликвидированный в донецком кабаке «Сепар» главарь «ДНР» Александр Захарченко является почетным академиком Петровской академии наук и искусств города Санкт-Петербурга (РФ) и лауреатом премии имени Петра Великого этой же академии, сообщает Остров.

Об этом сепаратистские СМИ сообщают ввиду передачи в Донецкий краеведческий музей «научных» регалий погибшего боевика.

На самом деле звание «академика», пусть даже и почетного, присвоенное Петровской академией наук и искусств является фейковым, поскольку данная структура никакого отношения к ученым степеням не имеет и является общественной организацией с «красивым» названием.

На сайте «академии» пока нет никаких упоминаний о присвоении донецкому террористу звания «Почетного академика». Не значится Александр Захарченко и среди лауреатов премии имени Петра Великого.

Членами данной «академии» становятся после уплаты вступительного взноса и при условии уплаты ежегодных членских взносов. В зависимости от суммы уплаченной суммы можно быть рядовым членом академии (1000 рублей по прейскуранту, утвержденному в 2015 году), членом-корреспондентом (3000 рублей), действительным членом академии можно стать за 5000 рублей. Но все же объединившиеся в эту общественную организацию «академики» должны иметь соответствующее образование и научные степени.