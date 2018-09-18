ГПУ получила доступ к счетам компаний группы «Приват»

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу ПриватБанка.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства этой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам «Укртатнафты», авиакомпаний «Днипроавиа», «Роза ветров», аэропорта «Днепропетровск», НПК «Галичина», «1+1 Продакшн», а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: «Маркет-Сервис», «Фабрициус», «Петройл», «Таймар», «Альфа Трейд Оил», «Павлис», «Менорита», «Аварис», «Брук-Оил», «Мондоро», «Биотрейд», «Завод средств механизации аэропортов», «Сталь», «Капитал Ойл», «Пальмира Трейдинг», «Ойлстрим», «Мигора», «Макси В», «Адамант Ойл», «Шкодер-С», «Натель», «Биото», «Лаби трейд», «НК Франко», «Олимп Ойл», «Т-Альфа», «Капитал Трейд», «Нафтаэнерджи», «Альфа Трейд Ойл», «Масбен», «Атис Трейд», «Тайс Ривер», «Юкон Сервис Групп», «Сегмент Ойл», «Юникс Групп», «Фобург», «АС-МВК», «Инвестгрупп», «Метриком», «Картсервис Плюс», «Реал-Стандарт», «Альфатрейдер», «Индастриал Гарант», «Дикси».

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.