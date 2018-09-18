В Киеве задержан дорогой вождю Чечни человек – вымогатель и наркоман

В Киеве в понедельник сотрудники полиции провели спецоперацию, в ходе которой задержали гражданина Российской Федерации.

Как сообщает во вторник пресс-служба столичного главка полиции, правоохранители, отрабатывая сообщение о подозрительном автомобиле, провели его проверку, передает Интерфакс-Украина.

По информации главка, в ходе проверки правоохранители установили личность водителя, им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения. Также в салоне находились еще двое молодых людей – 1994 и 1996 года рождения.

«В ходе осмотра салона и личных вещей водителя сотрудники полиции выявили полиэтиленовый пакет с порошкоподобным веществом белого цвета. Выявленное отправлено на экспертизу, а иностранец задержан», - информируют в ГУ Нацполиции в Киеве.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление или хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

При этом в сообщении полиции Киева не значится более подробная информация о личности задержанного.

В то же время в пресс-центре СБУ агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что речь идет о людях, близких к руководителю российской Чечни Рамзану Кадырову.

СБУ получила информацию, что в Украину прибыли эти люди, но «поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и предпринимала меры в соответствии с законом», - рассказали в СБУ.