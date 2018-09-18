Рада висунула Олега Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна Рада висунула на Нобелівську премію миру ув’язненого в Росії українця Олега Сенцова. За відповідний проект постанови на засіданні у вівторок проголосували 245 депутатів.

Постанова передбачає заяву парламенту, яку голова Ради Андрій Парубій має негайно передати до Норвезького Нобелівського комітету.

«Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини, Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру», – йдеться в заяві.