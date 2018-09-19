Доба ООС: загинуло двоє військовослужбовців, один поранений

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 19 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 18 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

Також по позиціях оборонців Кримського на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти БМП-1.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Троїцького на Луганському, Березового – на Донецькому та Лебединського на Маріупольському напрямках. Втрат серед наших захисників немає».