Указ о разрыве «дружбы» с агрессором вступил в силу Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018г «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован в среду в «Урядовом курьере».

Согласно соответствующему указу, подписанному главой государства 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования. Как сообщалось, П.Порошенко 28 августа заявил, что ожидает от МИДа пакет документов для начала процедуры прекращения действия данного Договора. 3 сентября он сообщил намерении до 30 сентября направить России соответствующее уведомление о прекращении договора. 6 сентября 2018 года СНБО Украины поддержал инициативу президента П.Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО П.Порошенко заявил, что будет дано поручение МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия Договора: «По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне». 17 сентября президент Украины подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения. Представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко во время заседания согласительного совета сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президентом Украины внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины «О международных договорах Украины». Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами). Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период. Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

"ОБКОМ" Версия для печати 19 Сентября 2018 11:12 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « внешняя политика »: Введено в дію рішення щодо припинення дії договору про дружбу з РФ

17 Сентября 2018 14:35 Меркель считает РФ источником дестабилизации ситуации в Украине и других постсоветских стран

15 Сентября 2018 09:18 ЄС продовжив персональні санкції проти РФ

13 Сентября 2018 10:18 Евросоюз расценил «выборы» в ОРДЛО как противоречащие минским договоренностям

09 Сентября 2018 10:46 У НАТО твердо підтримують право України вільно обирати шлях до НАТО

07 Сентября 2018 23:11

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (1) Генеральна прокуратура (3) Національне антикорупційне бюро (12) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0) Служба безпеки України (8) Головна військова прокуратура (1) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ