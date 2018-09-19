Міністр Вільямсон вирішив з передової особисто подивитися на потенційних окупантів Великої Британії

Наміри «ДНР» захопити Британські острови і покінчити з англосаксами офіційно ще ніхто не відмінив.

Під час робочого візиту до України британська делегація на чолі з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном побувала у районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

«Свою роботу на Донбасі високі закордонні гості розпочали у Краматорську із зустрічі з Командувачем об'єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Сергій Наєв повідомив про обстановку в районі проведення Операції та вздовж лінії державного кордону України з державою-агресором, яка входить до району відповідальності Об'єднаних сил. Були наведені конкретні факти застосування озброєння російського походження проти військових частин, що ведуть бойові дії на сході України.

В подальшому Командувач об'єднаних сил ознайомив високого закордонного гостя з обстановкою в смузі дій однієї з бригад безпосередньо в ході роботи на місцевості. Зокрема, Державний секретар з питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон побував на передових рубежах оборони, де особисто поспілкувався з бійцями Об'єднаних сил. Найбільше, зізнається британський гість, його вразили стійкість та хоробрість українських солдатів, які зіштовхнулися з однією з найбільш агресивних армій світу.

Після передової Командувач ознайомив британських партнерів із роботою одного з КПВВ, де детально розповів про роботу пунктів пропуску на лінії розмежування».

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