Уряд відсторонив керівництво Держлікслужби

Таке рішення Кабмін ухвалив сьогодні щодо голови Держлікслужби Наталії Гудзь та першого заступника голови Служби Владислава Цілини за фактами необґрунтованого запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я:

«Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками лише у 2018 році неодноразово приймала необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин. Йдеться про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку.

Голова Держлікслужби Наталія Гудзь та її перший заступник Владислав Цілина виносили ці заборони всупереч встановленому порядку застосування тимчасових заборон. Вони не мали достатніх підстав і фактів, які б свідчили про необхідність таких заборон. У кожному конкретному випадку необґрунтованих заборон висновки протоколів розслідування регіональних груп доводили, що загроз немає. Водночас, через такі дії керівництва Держлікслужби щоразу зупинявся процес імунізації українців: діти не могли одержати свої щеплення за Календарем профілактичних щеплень, оскільки вакцини були заборонені. А публікація таких розпоряджень Держлікслужби у ЗМІ призвела до дискредитації імунізації та збільшення загрози відмов громадян від вакцинації.

Це рішення Уряду України було прийнято після того, як МОЗ України звернулось по Прем’єр-міністра України з проханням ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних осіб Держлікслужби. Необґрунтовані дії окремих посадовців можуть ставити під загрозу національну безпеку в частині захисту мільйонів українців від інфекційних хвороб і в цілому чинити негативний вплив на епідемічну ситуацію в Україні».