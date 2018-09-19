Суд залишив мера Ужгорода на посаді

Ужгородський міськрайонний суд не задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області і залишив мера Ужгорода Богдана Андріїва на посаді, повідомив на судовому засіданні суддя Олег Придачук.

Обласна прокуратура клопотала про відсторонення Андріїва від посадових обов’язків на час розслідування справи про зловживання коштами при реконструкції архітектурно-історичної пам’ятки «Совине гніздо». Проте суд не підтримав прокурора у твердженні, що підозрюваний, перебуваючи на посаді «може знищити докази кримінального правопорушення та здійснити незаконний вплив на свідків злочину», інформує кореспондент Радіо Свобода.

Як свідків, захист залучив на засідання працівників Ужгородського міськвиконкому, які заперечили виконання неправомірних наказів мера. Свідком виступив і Геннадій Москаль, голова Закарпатської ОДА, який закликав залишити мера на посаді.

«Ми вступаємо в осінньо-зимовий період. Дуже важкий і фінансово, і економічно для України і для області. Ми з мером у цих питаннях взаємодіємо», – аргументував свою позицію голова Закарпатської ОДА.

Він також зазначив, що кримінальне провадження було порушене у 2015 році і стосується екс-мера Ужгорода, який підписував контракт з польською організацією на отримання ґранту.

6 вересня Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці Богдану Андріїву з можливістю внесення застави у розмірі 440 тисяч гривень. Міський голова Ужгорода продовжив виконувати свої обов’язки після внесення застави. Водночас прокуратура Закарпатської області подала клопотання про відсторонення мера від виконання обов’язків.

Андріїва підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України) та службовому підробленні (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України). За даними слідства, йдеться про операції з фінансами (понад 6,5 мільйонів гривень) під час реконструкції пам’ятки архітектури XVIII століття «Совине гніздо», гроші на відновлення якого були виділені з грантових фондів Європейської комісії.