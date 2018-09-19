Суд залишив мера Ужгорода на посаді

 

24 сентября

14:08

Суд визнав Луценка персонажем безкоштовної реклами

10:53

Запасы газа в подземных хранилищах достигли почти 16 млрд «кубов»

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців

23 сентября

09:53

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого було скоєно замах, прийшов до тями

08:30

Доба ООС: без втрат

22 сентября

11:27

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины

08:03

Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців Об'єднаних сил

21 сентября

14:29

У ГПУ підтвердили, що отримали від САП подання на Мосійчука

13:25

Умер экс-премьер Виталий Масол

12:55

Полтавская битва закончилась окончательным разгромом Мамая

12:46

Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

12:22

Очільник САП каже, що Луценко хотів його звільнити через двох п’яних СБУшників і одного пильного таксиста

12:04

Україна надіслала РФ ноту про припинення «дружби»

11:56

Холодницкий попробует еще раз лишить неприкосновенности «радикала» Мосийчука?

10:24

Порошенко подал в суд на BBC

09:15

Без паспорту до раю не пускають: Верховний Cуд дозволив видавати паспорти старого зразка на вимогу вірян УПЦ МП

08:57

Боевик Ходаковский собрался на «выборы» в ОРДО - но его не выпустили из России

08:16

Добa ООС: втрат немає

20 сентября

21:44

СБУ рассказала о причине обысков в «Буковеле»

20:07

НАБУ оприлюднило переписку міністра Омеляна

19:14

НАБУ получило доступ к документам в рамках расследования злоупотреблений НКРЭКУ в пользу Ахметова

18:58

Європарламенту остогидло блокування Росією суден в Азовському морі

18:47

Суд відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця – МОЗ готує апеляцію

18:37

Нацсовет по ТВ проверит NewsOne, выпускающего в эфир Пиховшека, «Червонца», «Допу» и прочий сброд

18:11

ГПУ вирішила розібратися: помилково чи ні Росії видали Тимура Тумгоєва

17:50

СБУ обыскивает «Буковель»

17:29

Центрвиборчком оновлено

17:18

Угорщина погрожує Україні через паспортний скандал

14:58

Суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно

14:11

У «справі Онищенка» зник айфон

Суд залишив мера Ужгорода на посаді

Ужгородський міськрайонний суд не задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області і залишив мера Ужгорода Богдана Андріїва на посаді, повідомив на судовому засіданні суддя Олег Придачук.


Обласна прокуратура клопотала про відсторонення Андріїва від посадових обов’язків на час розслідування справи про зловживання коштами при реконструкції архітектурно-історичної пам’ятки «Совине гніздо». Проте суд не підтримав прокурора у твердженні, що підозрюваний, перебуваючи на посаді «може знищити докази кримінального правопорушення та здійснити незаконний вплив на свідків злочину», інформує кореспондент Радіо Свобода.

Як свідків, захист залучив на засідання працівників Ужгородського міськвиконкому, які заперечили виконання неправомірних наказів мера. Свідком виступив і Геннадій Москаль, голова Закарпатської ОДА, який закликав залишити мера на посаді.

«Ми вступаємо в осінньо-зимовий період. Дуже важкий і фінансово, і економічно для України і для області. Ми з мером у цих питаннях взаємодіємо», – аргументував свою позицію голова Закарпатської ОДА.

Він також зазначив, що кримінальне провадження було порушене у 2015 році і стосується екс-мера Ужгорода, який підписував контракт з польською організацією на отримання ґранту.

6 вересня Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці Богдану Андріїву з можливістю внесення застави у розмірі 440 тисяч гривень. Міський голова Ужгорода продовжив виконувати свої обов’язки після внесення застави. Водночас прокуратура Закарпатської області подала клопотання про відсторонення мера від виконання обов’язків.

Андріїва підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України) та службовому підробленні (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України). За даними слідства, йдеться про операції з фінансами (понад 6,5 мільйонів гривень) під час реконструкції пам’ятки архітектури XVIII століття «Совине гніздо», гроші на відновлення якого були виділені з грантових фондів Європейської комісії.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Сентября 2018 21:17

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (1)

Генеральна прокуратура (3)

Національне антикорупційне бюро (12)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (0)

Служба безпеки України (8)

Головна військова прокуратура (1)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (48)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 