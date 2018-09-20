Представник РФ у Мінську підтвердив: «вибори» в ОРДЛО – це наведення російського «порядку»

Вчора у Мінську пройшло чергове засідання Тристоронній контактній групі.

Про хід переговорів розповила представник України, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко:

«Як відомо, росіяни в Мінську вже три роки продовжують грати в рольову гру «нас там нет», входять в раж, закатують очі, кричать про «внутрішній канфлікт». Сьогодні українська делегація жорстко поставила питання про неприпустимість фейкових виборів на окупованих територіях, які не відповідають українському законодавству і мінським угодам. Представники України в ТКГ наголосили, що в Донецьку і Луганську можуть відбутися тільки місцеві вибори, й ніяких «виборів глав республік», вибори можуть проходити тільки за українським законодавством, з українським ЦВК, з українськими політичними партіями, українськими медіа, міжнародними спостерігачами . Мої колеги по мінським групам звернулися до росіян з вимогою дати оцінку нелегітимним спробам проведення нелегітимних виборів , засудити їх публічно і зупинити процес підготовки фарсу. Й тут Б. Гризлов видав сакраментальне: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!»

«Хто - ви? Вас же там нєт», - вчепилися в заяву по Фрейду українці. Гризлов пішов з засідання ТКГ раніше. Але й реакція представників ОБСЄ однозначна - це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінський процес і мирні переговори.

Вже завтра народні депутати України - учасники мінської платформи в ВР - говоритимуть про цей кремлівський сценарій ескалації конфлікту через псевдовибори з послами країн нормандського формату в Києві».

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