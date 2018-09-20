За годину президент виступить у Раді зі щорічним посланням - и депутати почнуть розглядати проект «євроатлантичних» змін Конституції

Президент України у четвер, 20 вересня, виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням щодо внутрішнього і зовнішнього становища України.

Його виступ передбачено порядок денним пленарного засідання, що опублікований на сайті парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Щорічне послання глави держави визначено першим питанням порядку денного – у 10.00.

Відразу після цього Рада планує розглянути законопроект №9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», який президент 3 вересня вніс до парламенту.

18 вересня Комітет з питань правової політики та правосуддя, який визначено основним у підготовці законопроекту, рекомендував ВР включити його до порядку денного сесії та направити до Конституційного Суду для отримання висновку. Водночас 19 вересня комітет у закордонних справах не повністю підтримав потенційний закон, рекомендувавши створити тимчасову спеціальну комісію для доопрацювання документа перед направленням до КС.