Патріарх Філарет відвідав Державний департамент США

19 вересня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відвідав Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє прес-центр Київської Патріархії:

«Тут Святіший владика за участю Посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого провів зустріч із помічником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи і Євразії Уесом Мітчелом, під час якої були обговорені питання підтримки України в забезпеченні свободи, демократії, вільного сповідування віри, відстоюванні територіальної цілісності, а також значення для національної безпеки України постання визнаної Вселенським Православ’ям незалежної єдиної помісної Православної Церкви тощо.

Предстоятеля супроводжували митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, член Вищої церковної ради УПЦ Київського Патріархату протоієрей Олександр Трофимлюк та голова управи парафії святого апостола Андрія Першозванного м. Блумінгдейл Іван Яресько».