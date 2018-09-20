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Патріарх Філарет відвідав Державний департамент США

19 вересня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відвідав Державний департамент Сполучених Штатів Америки.


Про це повідомляє прес-центр Київської Патріархії:

«Тут Святіший владика за участю Посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого провів зустріч із помічником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи і Євразії Уесом Мітчелом, під час якої були обговорені питання підтримки України в забезпеченні свободи, демократії, вільного сповідування віри, відстоюванні територіальної цілісності, а також значення для національної безпеки України постання визнаної Вселенським Православ’ям незалежної єдиної помісної Православної Церкви тощо.

Предстоятеля супроводжували митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, член Вищої церковної ради УПЦ Київського Патріархату протоієрей Олександр Трофимлюк та голова управи парафії святого апостола Андрія Першозванного м. Блумінгдейл Іван Яресько».


"ОБКОМ"

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20 Сентября 2018 11:03

 

 

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