Президент підтримує ідею реєстрації російських агентів впливу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні все ще діє російська агентура, яка контролює ЗМІ, та підтримує ідею законопроекту про реєстрацію агентів впливу держави-агресора.

Виступаючи четвер уранці з трибуни Верховної Ради, звертаючись до парламенту з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України, він зазначив, що деякі телеканали, газети, інтернет-видання «стали неприхованими рупорами російської пропаганди».

«В Україні все ще діє мережа російської агентури, яка бере під контроль медіа, плодить «незалежні» громадські організації. Вони незалежні від України, але підконтрольні Кремлю і роздмухують антиукраїнські, антиєвропейські та антиамериканські настрої. Отож, я підтримую ідею законопроекту реєстрації агентів впливу держави-агресора», - заявив П.Порошенко.

Глава держави зазначив, що він поділяє думку спікера парламенту про те, що в період виборів питання інформаційної безпеки є одним із головних.

«Радий, що в парламенті також усвідомлюють глибину цієї проблеми», - сказав він.

При цьому П.Порошенко запевнив, що такий закон «жодним чином не вплине ані на громадянське суспільство, ані на мас-медіа, ані на свободу слова».