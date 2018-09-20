Рада конституційною більшістю внесла проект закону «про НАТО і ЄС у Конституції» до порядку денного

За це рішення - 321 нардеп.

Таким чином, президентський проект закону №9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» включено до порядку денного сесії ВР, і його буде надіслано до Конституційного Суду.