«Народный фронт» призвал СБУ расследовать получение нардепом Мураевым и его телеканалом денег от российского олигарха Дерипаски

Глава парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, ссылаясь на обнародованные в СМИ документы, призвал Службу безопасности Украины расследовать информацию о получении народным депутатом из «Оппозиционного блока» Евгением Мураевым денег от известного российского бизнесмена, совладельца «РусАла» Олега Дерипаски.

«Вчера журналисты телеканала «Эспрессо» обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском Союзе», - заявил он с трибуны парламента на пленарном заседании в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

М.Бурбак выразил убеждение, что таким образом фактически эти деньги были получены от российских спецслужб, поскольку в РФ нет независимых бизнесменов.

«Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев», - сказал глава фракции «Народный фронт».

Он также призвал считать данное его заявление обращением в СБУ.

«Надеюсь, в этот раз СБУ результативно расследует эти факты, а не так, как это было с нашими обращениями относительно телеканала «Интер», - заявил М.Бурбак.