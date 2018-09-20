У «справі Онищенка» зник айфон

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро розслідує службову недбалість працівників бюро.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Солом’янського суду від 12 вересня.

Провадження № 52018000000000785 зареєстроване 14 серпня 2018 року за ч.1 ст.367 КК – службова недбалість.

16 лютого 2017 року в рамках розслідування так званої «газової справи» (№ 52015000000000002) НАБУ проведено обшук у квартирі за місцем проживання особи.

У квартирі вилучено «iPhone 6S» білого кольору, який упаковано до сейф-пакету та, згідно з показаннями одного з детективів, залишено в службовому кабінеті НАБУ, де працювали основні слідчі групи.

Але у службовій записці в.о. керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Нестерцова А.Є. від 26.07.2018р. йдеться, що цей мобільний телефон до детективів не надходив і серед оглянутих за участю спеціаліста речей не значиться.

Управління внутрішнього контролю НАБУ з’ясовує місцезнаходження телефона і можливе його використання іншими особами.

Єдиною ідентифікуючою ознакою вилученого мобільного телефону, на яку вказав детектив Брушко С.М. під час складення протоколу обшуку від 16.02.2017р., є SIM-картка оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар».

НАБУ отримало тимчасовий доступ до інформації оператора «Київстар» стосовно ІМЕІ терміналу, яким користувався власник вищезазначеного номеру мобільного з 01.01.2017р. по 16.02.2017р.

Після цього детективи отримали доступ до інформації про подальші послуги отримані абонентом за період з 16.02.2017р. по 05.09.2018р.