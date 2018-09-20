Суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури про визнання протиправними їх дій при проведенні оперативно-розшукових заходів.

Про це інформує прес-служба суду у четвер, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що розгляд справи тривав майже рік.

Суд визнав, що представники НАБУ «безпідставно вчиняли дії щодо здійснення кримінального переслідування Розенблата поза межами відповідного кримінального провадження та без дотримання законодавчих вимог щодо необхідності забезпечення депутатської недоторканості».

Зокрема – без отримання згоди Верховної Ради на притягнення позивача до кримінальної відповідальності, що, крім іншого, «призвело до протиправного втручання в особисте і сімейне життя Розенблата».

Суд, за наслідком розгляду справи, задовольнив позов Розенблата, визнавши протиправними дії відповідачів та зобов’язавши їх дотримуватись вимог чинного законодавства.

«Варто зауважити, що надані та досліджені судом докази, що містять інформацію, яка охороняється законом України «Про державну таємницю», не дозволяє суду публікувати мотивувальну частину судового рішення», – резюмують у суді.

Сам Розенблат уже висловив задоволення рішенням суду, яке назвав «важливим кроком на шляху до своєї перемоги».

Антикорупційні органи заявляли, що Борислав Розенблат і депутат від «Народного фронту» Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Зокрема Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ «Укртехдобич» спецдозволів на користування надрами.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько «Катерина».