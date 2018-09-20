Угорщина погрожує Україні через паспортний скандал

Уряд Угорщини вважатиме вислання угорського консула з Берегового у зв'язку з відео з видачею паспортів «ризикованим та недружнім кроком» з боку України, який не залишиться без відповіді.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє сайт МЗС Угорщини, інформує Укрінформ.

«Такий крок переведе відносини між двома країнами в інший вимір і не залишиться без відповіді. Але Міністерство закордонних справ і торгівлі не отримало офіційних повідомлень з цього приводу», - сказав Сіярто.

Він зазначив, що відео, записане прихованою камерою в генеральному консульстві Угорщини у м. Береговому, буде використано в українській виборчій кампанії з метою отримати голоси, використовуючи антиугорські настрої.

За словами Сіярто, запис, скоріш за все, було зроблено і оприлюднено на чиєсь замовлення.

Він додав, що записана на відео присяга «відповідає всім нормам», а той факт, що міністр закордонних справ України виступає проти цього, на думку Сіярто, можна пояснити «лише внутрішніми міркуваннями та майбутніми виборами».

«Подвійне громадянство є повсякденною практикою в ЄС, і, відповідно, українські заперечення не вказують на те, що Київ серйозно ставиться до європейської інтеграції та приєднання до НАТО», - сказав глава МЗС Угорщини.

Він назвав засудження українською владою видачі громадянам України угорських паспортів спробою залякати закарпатських угорців і заявив, що уряд Угорщини не дозволить українській адміністрації «ще більше погіршити ситуацію із закарпатськими угорцями».

Напередодні «Укрінформ» опублікував відео, на якому зафіксовано момент видачі громадянам України у консульстві Угорщини в Береговому угорських паспортів. Процедура супроводжувалася келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі. При цьому громадяни України вголос присягали на вірність Угорщині.

Згодом міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН з угорським колегою та поговорити з ним про видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті. Також глава МЗС натякнув на можливість вислання угорського консула в Береговому з України.