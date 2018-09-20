ГПУ вирішила розібратися: помилково чи ні Росії видали Тимура Тумгоєва

Якщо виявиться, що сталася «прикра помилка», то хтось буде покараний…

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом екстрадиції до Російської Федерації Тимура Тумгоєва. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тимура Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування. За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства», - зазначила вона.

Сарган також повідомила, що 19 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч із командиром 8 батальйону УДА Андрієм Червнем та командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським. На зустрічі Луценко запевнив, що жоден іноземний громадянин, який воює на боці України проти російських окупантів на Донбасі, не може бути виданий Росії.

Як зазначає Сарган, генпрокурор запевнив, що за фактом екстрадиції Тумгоєва буде відкрите кримінальне провадження, під час якого Генеральна інспекція ГПУ спільно з ГСУ СБУ проведе всебічне та об’єктивне розслідування щодо ймовірних правопорушень з боку працівників ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ.

«Якщо в результаті розслідування буде встановлено, що Т.Тумгоєв захищав Україну на Донбасі, то той, хто знав і приховав даний факт під час екстрадиційної перевірки, має бути покараний у рамках кримінального провадження», - цитує Луценка його прес-секретар.

Генеральний прокурор також зазначив, що ініціюватиме спільну нараду з міністром МВС щодо обговорення питання про надання Державною міграційною службою України за спрощеною процедурою посвідки на постійне проживання іноземцям, хто боронить незалежність України та займається волонтерством на сході країни.

Як повідомлялося, 13 вересня прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко повідомив, що Україна екстрадувала до Росії громадянина Російської Федерації Тимура Тумгоєва з дотриманням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів.

У Росії Тумгоєва обвинувачують у тому, що він брав участь у бойових діях у Сирії у складі одного з формувань угруповання «Ісламська держава».

17 вересня поточного року кількасот активістів зібралися під будівлею Генеральної прокуратури на акцію протесту проти екстрадиції до Росії Тумгоєва.