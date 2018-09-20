Суд відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця – МОЗ готує апеляцію

Печерський районний суд Києва задовольнив позов екс-ректора Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерини Амосової щодо незаконності та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України про її звільнення.

Відповідне рішення суду К. Амосова оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 2018 року №14-О «Про звільнення К. М. Амосової», - зазначено в тексті документа.

Суд першої інстанції також задовольнив вимоги щодо відшкодування (в розмірі 1 тис. грн.) моральної шкоди.

Рішення суду набуває чинності з моменту завершення терміну подання апеляційної скарги (протягом 30 днів).

У свою чергу в МОЗ назвали рішення суду «сумнівним», заявили про підготовку апеляційної скарги та наголосили, що доки відомство не видасть відповідний наказ про відновлення К .Амосової на посаді, вона не є керівником НМУ ім. О. Богомольця.

«Доки МОЗ України не отримав належним чином завірену копію рішення суду, К. Амосова не є керівником НМУ ім. О. О. Богомольця. Для поновлення її на посаді має бути видано відповідний наказ МОЗ України та на його підставі внесено зміни до Єдиного державного реєстру . Тому наразі К. Амосова не має повноважень видавати накази як ректор університету», - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 березня МОЗ віддав розпорядження про звільнення К. Амосової з 16 квітня з посади ректора університету через невиконання умов контракту.

Перед цим, у лютому 2018 року, міністерство вирішило відсторонити К. Амосову від виконання обов'язків через зрив призначеного на 20 лютого в НМУ іспиту «Крок 1. Стоматологія» з огляду на конфлікт між університетом і Центром тестування при МОЗ.