Європарламенту остогидло блокування Росією суден в Азовському морі

Євродепутати планують у Європарламенті порушити питання блокування Росією в Азовському морі 120 європейських суден.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив член підкомітету з питань безпеки та оборони Комітету ЄП у закордонних справах Міхаел Галер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно зі статистикою 120 суден, які йшли під прапором країн ЄС, були затримані починаючи з квітня. Ми в Європарламенті, звісно, порушимо це питання і будемо вимагати, щоб це припинилося», - сказав Галер.

Він наголосив, що євродепутатів турбує ситуація в Азовському морі, де Росія «всупереч попередній практиці затримує і оглядає судна, затримуючи їх на 2-3 доби».

«Російська Федерація значною мірою зловживає практикою, яка є загальною у світі... Замість того, щоб забезпечити вільне проходження кораблів, вони їх затримують на довгий час», - сказав європарламентарій.

Як відомо, упродовж останніх місяців Росія затримувала судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Україна проводить переговори з країнами ЄС та США щодо запровадження санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.

У Державному департаменті США назвали дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.