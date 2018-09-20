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НАБУ получило доступ к документам в рамках расследования злоупотреблений НКРЭКУ в пользу Ахметова

Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам Ощадбанка, с возможностью их изъятия, в которых содержится банковская тайна о долгах ГП «Энергорынок».


Об этом говорится в определении суда от 14 сентября 2018 года, сообщает Liga.net.

Согласно материалам суда, НАБУ проводит досудебное расследование о злоупотреблениях представителей НКРЭКУ, которые действовали в интересах энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова, что привело к тяжелым последствиям для других производителей электроэнергии.

НАБУ подозревает, что в течение 2016-2017 годов, во исполнение постановлений регулятора предприятиям ПАО «ДТЭК Западэнерго», ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», ОАО «Киевэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго» необоснованно предоставлялись преимущества перед другими производителями электрической энергии. В частности, предприятиям перечислялись кредитные средства ГП «Энергорынок» для осуществления авансовых платежей за товарную продукцию в общем размере более 10 млрд грн., отмечается в материалах суда.

«Органом предварительного расследования действия должностных лиц НКРЭКУ квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия», - говорится в документе.

В ходе досудебного расследования установлено, что на основании постановлений НКРЭКУ на протяжении 2016-2017 годов между ГП «Энергорынок» и Ощадбанком был заключен ряд кредитных договоров в соответствии, с которыми предприятиям энергетического холдинга ДТЭК перечислялись кредитные средства.

В результате НАБУ изъяло копии договоров между Ощадбанком и ГП «Энергорынок» для проведения судебно-экономической экспертизы и установления их обоснованности и экономической целесообразности.

«Органом предварительного расследования указано, что с целью установления всех обстоятельств возможного совершения уголовного преступления, связанного с предоставлением кредитных средств структурам ДТЭК в соответствии с регуляторным актом НКРЭКУ, а также обеспечение проведения судебно-экономической экспертизы необходимо получение временного доступа к информации, владельцем которой является АО Ощадбанк», - отмечается в определении суда. Оно не может быть обжаловано и действует в течение месяца. В случае отказа его выполнять следователь-судья вправе вынести постановление о проведении обыска.


"ОБКОМ"

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20 Сентября 2018 19:14

 

 

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