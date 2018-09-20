НАБУ оприлюднило переписку міністра Омеляна

Національне антикорупційне бюро зробило це «з огляду на суспільний резонанс» і заяви керівника САП Холодницького.

НАБУ оприлюднило у Facebook переписку міністра інфраструктури Омеляна і прокоментувало це:

«Розслідуючи незаконне збагачення міністра інфраструктури України та декларування ним недостовірних відомостей у е-деклараціях, детективи отримали понад 30 тимчасових доступів до речей та документів, направили понад 100 запитів. Наразі матеріали в цьому провадженні налічують понад 20 томів.

Вся ця робота зроблена під пильним процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тим більш дивною виглядає заява Керівника САП про «формальність» ознак злочину у діях міністра інфраструктури, адже саме підлеглий Назара Холодницького доручив детективу НАБУ повідомити посадовцю про підозру, визнавши зібрані докази достатніми.

Наголошуємо, що у фокусі розслідування НАБУ — факти, які вказують на можливе порушення з боку міністра законодавства в частині незаконного збагачення та внесення недостовірних даних до е-декларацій. Дотепер посадовець не навів аргументованих доказів щодо походження незадекларованих активів.

З огляду на отримані докази, слідство припускає, що високопосадовець свідомо приховував свої статки. Так само викликають питання і деякі аспекти його професійної діяльності на посаді міністра. І хоча оцінка цього напрямку роботи не є компетенцією слідства, тим не менше, з огляду на суспільний резонанс, оприлюднюємо деякі з фрагментів листування міністра з іншими особами.

Також оприлюднюємо проект висновку НАЗК щодо відсутності в діях міністра конфлікту інтересів, який той отримав за два місяці до офіційного ухвалення рішення».