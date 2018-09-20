СБУ рассказала о причине обысков в «Буковеле»

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили незаконную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда через закупку некачественных строительных материалов, что приводило к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок «санкционировали» использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия», - сообщает пресс-центр СБУ в четверг, передает Интерфакс-Украина.

В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.

«Разрешения» предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП «Дорожный контроль качества». Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах», - сказано в сообщении.

В то же время досудебное следствие установило, что необходимая сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались.

«Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. Зато согласно утвержденным актам выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества», - подчеркнули в СБУ.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители проводят санкционированные следственные действия.

Как позже сообщили в пресс-центре СБУ, во время санкционированных следственных действий, которые проходили в курортном комплексе «Буковель», была изъята документация, которая предварительно подтверждает информацию СБУ.

«После изучения этих документов будет решен вопрос об объявлении подозрения чиновникам и коммерсантам, причастным к противоправной сделке со средствами госбюджета», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в СБУ.

Ранее в этот день глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что СБУ проводит обыски в курорте «Буковель», а также на других предприятиях, связанных с народным депутатом Александром Шевченко (партия «Укроп»).

«СБУ заблокировала работу журналистов в курорте «Буковель», куда приехало почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль. Обыски и изъятие материалов проходят по разным предприятиям, связанным с основателем курорта и одним из лидеров партии «Укроп» Александром Шевченко», - написал С.Томиленко на своей странице в Facebook.

А. Шевченко является экс-директором данного туристического комплекса.

Горнолыжный курорт «Буковель» принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, затем перешел на баланс ПриватБанка во время национализации.