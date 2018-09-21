Добa ООС: втрат немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 21 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське та Широкине. Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 120 мм окупантами був здійснений на Луганському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Кримського.

Також вчора зранку, о шостій годині, російсько-окупаційні війська, нехтуючи загальнолюдськими нормами моралі та Мінськими домовленостями, здійснили обстріл із застосуванням артилерії калібру 122 мм населеного пункту Широкине, що на Приазов'ї.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

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21 Сентября 2018 08:16

 

 

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