Боевик Ходаковский собрался на «выборы» в ОРДО - но его не выпустили из России

Главарь банды «Восток» и экс-«секретарь совбеза ДНР» Александр Ходаковский сообщил, что его не выпустили из России на подконтрольную группировке «ДНР» территорию Донецкой области.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ», – написал он в своем Telegram-канале, сообщают Новости Донбасса.

По словам Ходаковского, причины недопуска названы не были, «но они и так понятны».

«Все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно. Пока. Своим хочу сказать: прорвемся, бывало и хуже. Спасибо за проделанную работу по подготовке к выборам, ничего не бывает зря», – добавил он.

Сегодня начинается регистрация кандидатов для участия в «выборах ДНР»; она продлится 5 дней.

По информации СМИ, в Кремле скептически относились к кандидатуре Александра Ходаковского из-за неуверенности, что смогут его контролировать. Подчеркивалось, что в Москве делают ставку на Дениса Пушилина, который сейчас является и.о. главы «ДНР».

Украина и страны Запада выступают против таких «выборов» на Донбассе», подчеркивая, что оно нарушает Минские соглашения.