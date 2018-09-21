Холодницкий попробует еще раз лишить неприкосновенности «радикала» Мосийчука?

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука (фракция «Радикальной партии Олега Ляшко»).

Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

По данным источника, Мосийчуку инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверных данных.

Напомним, Верховная Рада уже снимала неприкосновенность с Игоря Мосийчука. 17 сентября 2015 года в парламенте было продемонстрировано оперативное видео, на котором депутат вымогает взятку. Правоохранители задержали Мосийчука в тот же день.

Однако в 2016 году Верховный Суд отменил решение парламента о снятии неприкосновенности и даче согласия на задержание и арест Мосийчука.