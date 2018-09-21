Україна надіслала РФ ноту про припинення «дружби»

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«МЗС передало формальну ноту Російській Федерації щодо непродовження договору про про дружбу, співробітництво і партнерство», - сказав Клімкін.