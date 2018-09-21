Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

Нардеп Евгений Мураев заявил о своем выходе из партии «За життя», в которой теперь остались только два видных клоуна – Рабинович и Медведчук, не считая Шуфрича.

О своем разрыве с Рабиновчием Мураев сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські новини.

«За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект «За жизнь» В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость и не состряпанное на скорую руку ток-шоу. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей», - написал Е.Мураев, аргументируя свое решение покинуть политпроект.

При этом парламентарий отметил, что не собирается заканчивать с политической деятельностью.

«Я готов встать впереди и предложить Украине проект страны, которого у нее никогда не было», - заявил Евгений Мураев.

26 июля 2016 года Евгений Мураев вместе с Вадимом Рабиновичем переименовали партию «Центр» в партию «За життя».

Как известно, начало «идеологических» расхождений между Рабиновичем и Мураевым было положено летом этого года. Тогда видный красавец Мураев бросил свою надоевшую жену (племянницу Рабиновича) вместе в двумя детьми ради молодой артистки.

После чего телеканала NewsOne, который числился за Мураевым, перешел под управление беглого деятеля Андрея Портнова.

Обещал ли Портнов жениться на племяннице Рабиновича, пока не известно.