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Мураев бросил не только племянницу Рабиновича, но и партию Рабиновича

Нардеп Евгений Мураев заявил о своем выходе из партии «За життя», в которой теперь остались только два видных клоуна – Рабинович и Медведчук, не считая Шуфрича.


О своем разрыве с Рабиновчием Мураев сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські новини.

«За время моего молчания, я провел множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект «За жизнь» В. Рабиновича. Мы заберем людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость и не состряпанное на скорую руку ток-шоу. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей», - написал Е.Мураев, аргументируя свое решение покинуть политпроект.

При этом парламентарий отметил, что не собирается заканчивать с политической деятельностью.

«Я готов встать впереди и предложить Украине проект страны, которого у нее никогда не было», - заявил Евгений Мураев.

26 июля 2016 года Евгений Мураев вместе с Вадимом Рабиновичем переименовали партию «Центр» в партию «За життя».

Как известно, начало «идеологических» расхождений между Рабиновичем и Мураевым было положено летом этого года. Тогда видный красавец Мураев бросил свою надоевшую жену (племянницу Рабиновича) вместе в двумя детьми ради молодой артистки.

После чего телеканала NewsOne, который числился за Мураевым, перешел под управление беглого деятеля Андрея Портнова.

Обещал ли Портнов жениться на племяннице Рабиновича, пока не известно.


"ОБКОМ"

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21 Сентября 2018 12:46

 

 

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