Полтавская битва закончилась окончательным разгромом Мамая

А вместо украденной бывшим мэром печати горсовета изготовили новую.

Сессия Полтавского горсовета, которую сегодня созывал лишенный полномочий депутатами 14 сентября 2018 года градоначальник Александр Мамай, не состоялась. На сессию не пришли как его уже немногочисленные сторонники – депутаты горсовета, так и сам отставленный оппозицией мэр.

Оппозиция в Полтавском горсовете празднует победу: власть в областном центре сегодня окончательно перешла к ее представителям – 29 депутатам горсовета, которые 14 сентября на сессии досрочно прекратили полномочия Полтавского городского головы А. Мамая.

Сегодня уже бывший мэр признал в своем комментарии представителям местных СМИ, что он уже больше не является городским головой Полтавы. Из Государственного реестра еще вчера его выключили, а секретарем Полтавского горсовета и одновременно и.о. полтавского городского головы зарегистрировали представителя оппозиции Александру Шамоту.

Закончился и скандал, связанный с кражей печати Полтавского горсовета. По утверждению оппозиции, ее выкрал А. Мамай, о чем в полицию было подано соответствующее заявление и начато следствие. Сам А. Мамай не скрывал, что печать у него. И даже продемонстрировал ее журналистам. Вчера изготовили новую печать горсовета и вручили ее А. Шамоте.

На его сторону уже дружно перешли и чиновники горсовета, которые еще несколько дней не признавали его полномочий и отказывались выполнять распоряжения А. Шамоты. Как и не признавали решения сессии, на которой в отставку был отправлен их шеф А. Мамай. Однако уже вчера, сразу после того, как стало известно, что А. Шамоту официально внесли в Госреестр, в горсовете все поменялось. С официального сайта Полтавского горсовета убрали всю информацию о А. Мамае и повесили фото А. Шамоты.

Александр БРУСЕНСКИЙ (Полтава)