Умер экс-премьер Виталий Масол

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол.

Об этом сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

«На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик... Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства», - написал А. Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В.Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.