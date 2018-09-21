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Умер экс-премьер Виталий Масол

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол.


Об этом сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

«На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик... Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства», - написал А. Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В.Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.


Интерфакс-Украина

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21 Сентября 2018 13:25

 

 

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