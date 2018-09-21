У ГПУ підтвердили, що отримали від САП подання на Мосійчука

У Генеральній прокуратурі підтвердили, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура пропонує просити про зняття недоторканності з депутата «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука.

«Так, ГПУ отримала подання від САП на нардепа Мосійчука», – повідомила журналісту Української правди речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор передав документ до управління правового забезпечення для аналізу», – уточнила вона.

«Після висновку управління буде прийняте рішення про подальшу долю подання - чи воно буле підписане і передане до Верховної Ради, чи повернуте до САП для доопрацювання», – зазначила Сарган.

Раніше повідомлялося, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передав у Генпрокуратуру подання на Мосійчука, але Назар Холодницький це не коментував.