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Доба ООС: поранено трьох військовослужбовців Об'єднаних сил

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 22 вересня говориться:

«Упродовж минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 4 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, мінометних обстрілів зазнали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку. Так, вчора увечері з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне. Опорний пункт наших військ біля Широкиного противник також обстріляв з міномету 120-го калібру. А позиції в районі Гнутового потрапили під вогневий наліт одразу обох мінометних калібрів.

Крім того, позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного та Широкиного були обстріляні з озброєння БМП. Також у Водяному вони потрапили під вогонь протитанкового ракетного комплексу, а у Широкиному окупанти застосували зенітну установку ЗУ-23-2.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали легкі поранення.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби противник 4 рази з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне. Крім того, під Кримським окупанти застосували станкові, автоматичні, ручні та підствольні гранатомети. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

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22 Сентября 2018 08:03

 

 

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